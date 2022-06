Alcalde de Sincelejo anuncia sanciones por desmanes en un baile

“Ya hemos tenido inconvenientes con los organizadores, les hemos hecho los llamados e impuesto las sanciones. En días pasados tuvimos un evento de este tipo en el Coliseo de Ferias donde hubo las mismas quejas por la mala organización y en esta oportunidad en un comité de riesgos se tomaron las medidas y no las cumplieron los organizadores y están expuestos a las sanciones que estamos analizando para imponer”, dijo el mandatario.

Agregó que no van a permitir las malas organizaciones por parte de los empresarios “porque mal hacemos nosotros al permitir una reactivación económica y los empresarios no cumplan. No vamos a ser permisivos en eso”, puntualizó Gómez Martínez.