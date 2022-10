La delincuencia no frenará el desarrollo: Alcalde de Ovejas

“… tenemos un plan claro para contrarrestar esto y no vamos a frenar el trabajo en nuestro municipio, no vamos a parar de trabajar en la zona rural”, dijo el alcalde, al tiempo que le pidió a la comunidad ovejera que se una con la administración para trabajar juntos y articulados, que rodeen a la fuerza pública e informen de manera oportuna.

Miembros de las comunidades campesinas le contaron a EL HERALDO que en la zona de Montes de María ya no hay máquinas trabajando porque a raíz de las últimas quemas las han sacado “hay miedo y los contratistas no quieren seguir perdiendo sus herramientas de trabajo y por eso se han llevado las maquinarias. Eso nos preocupa porque las vías las tenemos en muy mal estado, por ejemplo a Chengue ya no se puede ir ni en mulo”, dijo un campesino al que le reservamos su identidad para evitar retaliaciones.