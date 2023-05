Abogado fue censurado en Sincelejo por usar un intermediario con su cliente

Este tipo de sanción acarrea multas, suspensión del oficio e incluso la exclusión del ejercicio de la profesión, según considere el órgano rector.



La situación fue dada a conocer por el ciudadano que recibió los servicios de parte del profesional de las leyes, quien según la queja, cobró siete títulos judiciales equivalentes a $1.731.540, pero no le entregó la anotada suma directamente a su cliente.



La Comisión Nacional de Disciplina Judicial se abstuvo de revelar la identidad de los implicados en los hechos narrados, aunque por este proceder, confirmó la sanción de censura al abogado, tras comprobar que luego de cobrar unos títulos judiciales en un proceso por demanda de alimentos, no entregó inmediatamente el valor recibido a su cliente como era debido.



“En consecuencia, incurrió en la falta de no entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional o demorar la comunicación de este recibido, tal como se cita en el numeral 4 del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007”, justificó la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.