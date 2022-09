Le ponen el ojo a las acciones del sector salud en Sucre

Inocencio Meléndez también quiere conocer a través de copias auténticas “los estudios que sirvieron de fundamento a la Gobernación de Sucre para presentar la Iniciativa de Ordenanza Departamental No. 021 del 30 de julio de 2022, mediante la cual se otorgaban facultades al Gobernador de Sucre para crear, liquidar y fusionar a las Entidades Descentralizadas del Orden Departamental que conforman la Red Pública de Hospitales del Departamento”, y que a su vez le indiquen si esos estudios sirvieron de fundamento a la Gobernación de Sucre para presentar la Iniciativa de Ordenanza Departamental No. 021 del 30 de julio de 2022 y si estos los elaboró algún funcionario de la Gobernación de Sucre o de otra entidad pública y quién es ese funcionario, que cargo ocupa y la entidad donde labora y si es particular cuánto pagaron por eso.

A través del derecho de petición el abogado también quiere saber cómo será la prestación de los servicios de salud del Hospital Regional de Salud de Sucre que el gobernador Héctor Olimpo Espinosa Oliver pretende crear.

“… prestará directamente los servicios de salud, o si por el contrario, se creará dicha EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO y de forma inmediata se procederá a tercerizar con particulares la prestación de los servicios de salud en nombre de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO (E.S.E.) HOSPITAL REGIONAL DE SALUD DE SUCRE”.