Reversazo a la reestructuración del sector salud en Sucre

La decisión que ya le fue notificada al gobernador Héctor Olimpo Espinosa Oliver y de la que también tienen conocimiento la Superintendencia Nacional de Salud, Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, está firmada por la directora de prestación de servicios y atención primaria del Ministerio de Salud, Libia Esperanza Forero García, quien al realizar el análisis técnico, financiero y jurídico de dicha iniciativa concluyó que esta no es viable.

Y aunque el gobernador y sus asesoras para este tema, Isabel Amalia Porto Pérez, y la secretaria encargada de salud Sandra Toro Gómez siempre informaron que no habría liquidación de los hospitales, y los sindicatos decían que sí, el Ministerio de Salud les dio la razón a estos últimos que son los defensores de la red de salud pública al decir que “no se presenta la propuesta de modelo de atención de la nueva ESE, se retoman los portafolios de las 4 ESE a liquidar”.

Otros reparos en el componente técnico se refieren a que no presentaron el proceso de transición, ni el plan de contingencia, ni el impacto de las liquidaciones en la garantía de la prestación de los servicios de salud, como tampoco el análisis de suficiencia de red ni el análisis de brechas entre la demanda y oferta frente a la liquidación y puesta en funcionamiento de la nueva entidad.

En lo que respecta al componente financiero Minsalud dijo que “la estimación de los ingresos no corresponde a un plan de negocios en el marco de la nueva ESE y en el contexto de red; no hay metas claras de ingresos, recaudos y pagos, no es clara la proyección del crecimiento de los ingresos, ni cómo se logra la sostenibilidad financiera de la nueva ESE. No se presenta análisis de sensibilidad que permita medir el riesgo y la incertidumbre de la operación de la nueva entidad, la capacidad de pago, el posible nivel de endeudamiento ni respaldo patrimonial de sus obligaciones”.