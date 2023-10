Requieren a Petro para que haga que el gobernador de Sucre cumpla sentencia

Espinosa Oliver ha dicho que no designa de esa terna que integran Beatríz Elena Riaño García, Fernando Andrés Vargas Mesías y Luis Mario Hernández Vargas porque ninguno de estos conoce a Sincelejo, no residen en la ciudad y porque Cambio Radical no tuvo en cuenta los nombres de las personas que enviaron los otros partidos como Centro Democrático, La U y el Conservador que fueron quienes en el 2.019 se unieron para apoyar la candidatura de Andrés Gómez Martínez que le fue anulada por doble militancia.

Mientras designan el alcalde interino sigue en el encargo Tatiana Niebles, que es empleada de la Gobernación de Sucre.