Rechazo en Sincelejo por alarmante aumento del impuesto predial

Desde la Asociación de Usuarios de los Servicios Públicos (Asousuarios), su presidente Franklin Donado Buelvas también alzó su voz de rechazo por estas alzas y asegura que no es cierto lo que el secretario de Hacienda del Municipio de Sincelejo ha dicho de que el alza es del 60% porque en su caso particular, como ejemplo, es del 100% como lo han dicho varios moradores de los barrios Versalles, La Palma, 20 de Julio, Tacaloa, Calle Sucre y Punto Norte a los que EL HERALDO consultó.

“El aumento del predial en Sincelejo no es como dice el secretario de Hacienda Ángel Torres que es del 60% sino hasta del 100% como en el caso mío, entonces no sabemos a dónde vamos a llegar, a dónde nos van a llevar, porque además estamos afrontando las alzas de los servicios públicos que tuvimos en el 2022, de los alimentos procesados y otros y estamos en un pueblo donde la inflación llegó al 13,12% y para los pobres aumentó casi que el 16%. Nos están ahogando, están asfixiando a los sucreños y a los colombianos con tanto aumento. Es una cascada y parece que se hubiesen puesto de acuerdo”, anotó Donado Buelvas, indicando que si no primara la corrupción y esos recursos se invirtieran de la mejor manera no habría problemas ni reparos.