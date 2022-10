El paro, un mal de nunca acabar en el Hospital de Sucre-Sucre

Luis María Pertuz, miembro del sindicato de este hospital, denunció que no cuentan con servicio de salud ni ellos mismos y hay compañeros que han fallecido y les quedaron debiendo 10 meses de trabajo.

“Queremos que vengan a ver acá para dónde cogen los recursos porque se los están feriando los políticos. Acá no llega la justicia. No queremos que venga la Contraloría porque no pasa nada, que venga la Procuraduría y Fiscalía”, indicó el empleado que cuestiona el trabajo del gerente del Hospital.