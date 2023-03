Quematón de facturas del impuesto predial en Sincelejo ya tiene fecha

Desde la Federación Comunal y a través de los ediles de las comunas los ciudadanos han expresado su descontento con los elevados costos.

Carlos Pérez Racedo, representante de las asociaciones de Juntas de Acción Comunal en Sucre, informó que las bases de la sociedad sincelejana se están viendo afectadas por estos altos costos del impuesto.

Anota que en los barrios de estratos bajos también se siente “el apretón”. Por su parte Óscar Gabino Ruiz Mercado, edil de la comuna 4 en Sincelejo que integran 33 barrios, aseguró que el comercio en esas zonas se siente afectado por el alto costo del predial y también los ciudadanos del común que ya han empezado, incluso, a tener problemas de salud, en especial en la tensión arterial.

“Esta quematón en un acto simbólico para decirle al alcalde Andrés Gómez Martínez que no estamos de acuerdo con el catastro multipropósito que tomaron de Barranquilla y no los quieren aplicar a los sincelejanos a la fuerza. En Sincelejo no podemos tolerar ese abuso que ha sido permitido por el Concejo Municipal que aprobó los más de 14 mil millones de pesos que se gastaron en eso”.