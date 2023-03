Protestas por impuesto predial fue acto político: Sec. Hacienda de Sincelejo

Ante la pregunta sobre las acciones judiciales que la ciudadanía ha emprendido para reclamar por el elevado costo del impuesto el jefe de la cartera de hacienda precisó que “desde que inició la actualización catastral estamos escuchando que vienen algunas demandas. Nuestro equipo jurídico está siempre defendiendo técnica y jurídicamente la actualización, hasta el momento no tenemos demandas en contra del catastro, no obstante, la raíz del problema no es la actualización que acabamos de hacer, el incremento obedece al incumplimiento del deber legal hace 5 años”.

Dijo que debido a las quejas han realizado mesas técnicas con varios gremios y producto de ello fue que se produjo la extensión del plazo de descuento del 25% por pronto pago.

Además han propuesto a los gremios realizar todas las mesas técnicas que consideren en pertinentes para el beneficio de la ciudad.

Se ratificó en que los contribuyentes sí están pagando, aprovechando los descuentos.