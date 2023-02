Petro cuestiona la labor de la UNGRD con los damnificados

Y continuó con sus preguntas: “¿por qué no se ha hecho?, ¿nos da miedo o qué?”, “si el director no puede hacerlo entonces que dé un paso al lado, ya habrá quien se atreva. ¿Cómo es posible que haya 10 mil familias campesinas y agrarias rurales que hayan estado casi un año con el agua al cuello y hoy sabiendo que ya se secó el predio que quizás estaba en arriendo para ellos no lo puedan usar porque hay mercurio?. Entonces toca utilizar otras tierras para cultivar porque el hambre ha avanzado sobre todo el territorio nacional”.

La ley a la que Petro hace alusión es la 160 del presidente Carlos Lleras Restrepo.