Pensionados de Sucre-Sucre bloquean la Alcaldía por incumplimiento en pagos

Los 15 adultos mayores, hombres y mujeres que en su mayoría presentan quebrantos de salud que les impiden una buena movilidad, se apostaron desde bien temprano en las afueras de la sede del gobierno local a la que le colocaron cadenas y candados para impedir el acceso de los funcionarios y así llamar la atención de la autoridad local para que les solucione sus problemas.

Denis Salas, hija de Rafael Salas Moreno, quien se pensionó hace 16 años como inspector de Policía del corregimiento Machetón, denunció ante EL HERALDO que en lo que va corrido de este año los pensionados de Sucre-Sucre no han recibido “un solo pago de los meses y tampoco las primas semestrales y la de navidad del 2019 y eso no se justifica porque ese es un pago sagrado que ellos se ganaron por su trabajo no porque nadie se los regaló”.