Pensionados de Sucre-Sucre acuden a la tutela para lograr pago de 11 meses

La razón para ello, denuncia Miguel María Racedo Medrano, es que “esta señora todo el tiempo nos ha estado engañando. Hicimos una protesta a principios de agosto para reclamar el pago de los 9 meses que nos debe de sueldo, y dos primas, y levantamos esa protesta de afuera de la alcaldía porque ella llegó y llamó a un hombre por celular que dijo que era funcionario del ministerio de Hacienda y que dijo que en octubre ellos iban a hacer el giro para el pago de todo y después supimos que era mentira y por eso instauramos y una tutela y ella la impugnó”.

Agrega el denunciante que la actuación de la alcaldesa “muestra que no tiene la voluntad de pagarnos y que no le importa la situación que nosotros estamos enfrentando porque este año no nos ha pagando ni un solo mes y tampoco la prima semestral de este año y la de Navidad del 2019. Nosotros somos personas necesitadas y le pedimos a los organismos de control que nos ayuden para que esta señora nos cumpla porque ella dice que no paga porque no le han llegado los recursos del Fonped y eso es mentira porque a nosotros nos tiene que pagar es el municipio, somos pensionados es de allí. Todos los fines de mes nos está pagando y al final sale con la falsa noticia de que no ha llegado la plata”, anota Racedo.