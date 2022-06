Víctimas y victimarios de Montes de María se expresaron perdón

“¿Quién soy yo para juzgar? Yo los había perdonado hace tiempo, pero no sabía cómo iba a reaccionar a la hora de decirles a ellos (los ex combatientes de las Farc) lo que me sucedió. Tuve ese valor de hacerlo y de ellos pedirme perdón y por fe creo que me lo pidieron de corazón. Mi corazón también me decía que yo tenía que decirles a ellos que yo los había perdonado, si no lo decía, me ahogaba y tuve esa fortaleza para hacerlo”, dijo.

Tras este acto muchas víctimas expresaron que habían resuelto varias de sus incertidumbres y que sentían un gran avance en su proceso de sanación.