Víctimas de Salvador Arana insisten en que no se ha aportado toda la verdad

De los últimos 18 la JEP debe indagar con Arana si asistieron con él a unas reuniones con paramilitares.

“… no participaremos de las mentiras y de los miserables proyectos de reparación y que no son más que una burla y acto de revictimización. Salvador Arana desde un principio se ha declarado un hombre pobre, pero su esposa e hijos viven como ricos en la ciudad de Barranquilla, a las víctimas nos ofrece yuca y maíz en un pequeño terreno de 10 hectáreas que no se sabe si serán alquiladas y no entregadas como propiedad de sus víctimas”.