Los empleados de planta del HUS también reclaman pagos

Los quejosos aducen que tras 12 días de no ver reflejado sus pagos hacen los plantones impidiendo labores por dos horas porque “el giro directo llegó por 1.060 millones de pesos y la gerente Ruby Burgos Iglesias no nos ha pagado porque parte de esos dineros los tomaron para otros fines, entre ellos el pago de la seguridad social. Además sabemos que ese giro tampoco alcanza porque aquí la nómina la aumentaron de una forma alarmante con la fusión por absorción”, dijo una de las empleadas de planta que pide reserva de su identidad para que no tomen represalias en su contra.