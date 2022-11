Los desplazados en La Mojana completan 14 meses por fuera de sus casas

Pese a que llevan más de un año viviendo sobre un carril de la vía de acceso principal a la Mojana sucreña no se acostumbran y el miedo, dice Marcos Ojeda, es latente “porque por aquí hay mucho tráfico, en especial pesado, a toda hora del día. Da miedo un accidente de esos, de un carro que no se percate y se nos lleve los cambuches mientras nosotros dormimos. Conciliar el sueño no ha sido fácil. No hay tranquilidad, el ruido es eterno hasta cuando nos vence el sueño, pero el trasnocho es grande”.

Este mojanero reconoce que es la primera vez que demoran tanto tiempo viviendo en la vía. Anteriormente las aguas los hacían salir máximo mes y medio de sus casas, pero en esta oportunidad las cosas han sido muy extensas y está seguro, de acuerdo con los pronósticos del Ideam y por la cantidad de agua que entra a la zona, que la Navidad y el nuevo año lo van a recibir sobre el asfalto “porque estas aguas no se van a ir. No nos pudimos devolver en septiembre cuando bajaron de metro y medio a 40 centímetros y de un momento a otro regresaron, mucho menos ahora”.

La zona poblada de Las Chispas dista unos 150 o 200 metros de la vía, por lo que sus pobladores desde los cambuches ven sus casas que quedaron con la mayoría de enseres dentro, pero algunos, dice el presidente de la Junta de Acción Comunal ya empezaron a ver cómo la casa que con tanto esfuerzo y años de trabajo construyeron se viene al piso por los efectos de las aguas, “eso también es doloroso para nosotros que en ocasiones no tenemos qué comer porque no estamos produciendo”.