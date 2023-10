Inseguridad llevó a los estudiantes de la Normal de Sincelejo a protestar

Mayra Sierra, una de las estudiantes que protestó, reportó que en el primer semestre de este año presenciaron varios hurtos a sus compañeros, en especial de sus portátiles, herramienta necesaria para su formación.

También les han robado los celulares y a las motos a diarios les roban sus partes, en especial las más costosas. Ella en lo particular vio afectada su moto.

La futura docente llamó la atención de las autoridades para que le presten atención a la inseguridad que ellos afrontan desde la parte trasera “porque no queremos encontrarnos con una situación que ponga en riesgo nuestras vidas. Lo material lo podemos recuperar, pero una vida no. En la parte trasera no hay vigilante y es por donde ingresamos las personas que tenemos vehículo. Tampoco hay cámaras. Esto nos tiene muy preocupados”, relató Mayra Sierra.