Las expectativas en el Caribe por una paz duradera

En este mismo sentido, es decir, solicitando la participación de las víctimas en este proceso, se muestra el abogado y líder afro Adil Meléndez, que está asombrado porque el Gobierno no convocó, al Comité Nacional de Participación, a las víctimas del ELN en el sur de Bolívar, “cuando en el sur de Bolívar no hay un metro del territorio que no esté afectado por la guerrilla del ELN”.

Recordó lo que hace más de un año expresaron textualmente líderes de esa zona: “Nosotros en el sur de Bolívar no conocemos la paz. Aquí no ha llegado la paz, jamás hemos tenido paz”, y eso, en criterio de este líder, se debe a que tras la firma de los acuerdos con las Farc no cesaron los actos violentos en el país y los paramilitares, que ya se habían ‘desmovilizado’, lo que en realidad hicieron fue cambiar estructura con nuevos actores y la guerrilla se fortaleció.

Indica que con el nuevo proceso se pueden generar expectativas en la medida en que todos los actores vayan a la mesa, “gobierno, sociedad civil, élites políticas, porque este no debe ser un acuerdo entre el actor armado y el gobierno, sino convocar otros actores interesados en la paz que siempre han estado de espaldas, por los menos los gremios, ganaderos y sectores que se han visto afectados por el conflicto”.