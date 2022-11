Pese a las medidas del Gobierno, paro por crisis invernal en la Mojana sí va

Juan Emilio Dajud, otro ganadero sucreño que ha tenido millonarias pérdidas de reses por las inundaciones, dijo que sí apoya el paro programado para este miércoles “porque el Gobierno nacional no nos da solución a nuestros problemas. Estamos inundados, las aguas siguen entrando a estos territorios y ellos no retoman las obras de ampliación del Canal de la Esperanza que sí se pueden hacer en estos momentos y que nos han dado resultados. No pueden dejar tirada las obras de cierre de Cara ’e gato porque entonces esta zona vivirá inundada y es una zona muy próspera”.

Por su parte el alcalde de San Benito Abad, Manuel Cadrazco Salcedo, anotó que si bien las vías de hecho no son la solución a los problemas, él no puede evitar que las comunidades se pronuncien ante el malestar que afrontan.

“Mi municipio es uno de los más afectados. La zona rural está inundada por completo y la urbana también y hay una situación de hambre que es muy grave a pesar de que los hemos atendido con recursos nuestros, de la Gobernación, de la organización Minuto de Dios y del Plan Mundial de Alimentos”, anotó Cadrazco.

Se anticipó a decir el mandatario de esta región del San Jorge que estas familias de la Mojana, por ejemplo en el caso del departamento Sucre, van a pasar una Navidad y recibir un año nuevo en medio de las aguas como ocurrió en el 2021, y otras en los cambuches que armaron sobre la vía principal de la Mojana desde hace 14 meses.