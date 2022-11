El paro de los mojaneros para este 23 de noviembre sigue en pie

El mandatario de los sanbenitinos criticó que el Gobierno Nacional les hubiese "incumplido", pues asegura que los citaron a una reunión con cuatro ministros y los que llegaron fueron cuatro personas jóvenes "que no conocen la problemática, que están desenfocados y que se centraron en decir que de la Mojana se robaron dineros, y entonces eso lo tienen que ir a investigar los entes correspondientes, a ver quiénes se los robaron".

Ante esto insistió en que la comunidad necesita soluciones y ayudas humanitarias "para unas familias que van a volver a pasar Navidad y fin de año entre las aguas como en el 2021. No dicen nada de la crisis humanitaria y ahora plantean que hay que aclarar un estudio de Findeter, pero los problemas de la Mojana tienen 450 estudios. No se necesitan más estudios”.

Le recordó Cadrazco a la delegación del Gobierno Nacional que en el estudio que soporta el último Conpes participó el que hoy es viceministro de aguas, Aníbal Pérez García, por lo que a él lo deben consultar porque hace parte de este gobierno.

Finalmente el alcalde de San Benito dejó en claro que el resto de mandatarios ya no asiste a estas reuniones porque han visto que no hay resultados, e indicó que si bien no está de acuerdo con las vías de hecho él no puede evitar que los damnificados se manifiesten y por eso se muestra respetuoso en ese tema.