Hija de fiscal asesinada en Sincelejo pide protección al Estado

Ketty Martínez Paternina, la hija de la asesinada fiscal especializada de Sincelejo, Yolanda Paternina Negrete, ratificó que desde el 16 de diciembre de 2021 cuando le desmontaron el esquema de seguridad su vida y la de su familia están en riesgo.

No se explica por qué el Estado, representado en este caso en la Unidad Nacional de Protección, le desmonta el esquema cuando 10 días antes, es decir, el 6 de diciembre, había recibido una llamada en la que le pedían que se retractara de todo lo que había dicho y que “yo era presa fácil porque ya no iba a tener escoltas que me defendieran”.

Adicional a ello cambió de residencia y desde enero de este año personas extrañas merodean la zona que ahora habita en la ciudad de Barranquilla.