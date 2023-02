Hombres armados robaron en una finca en Ovejas, Sucre

Las pérdidas están estimadas en más de 100 millones de pesos.

La finca está ubicada a un costado de la Troncal de Occidente, a pocos metros de la curva La Santa, donde ocurrió el siniestro de Ovejas.

“Estamos aquí al pie de la vía, por aquí pasan los carros y no me explico cómo es que ocurren cosas como estas. Esto demuestra que no hay buena seguridad, que la seguridad en la zona está desmejorada. Le pido a las autoridades que retomen el control de esta zona porque así no podemos seguir. No podemos trabajar para otros. Estamos desprotegidos. Ya me han robado reses aquí. Los que cometieron esto eran 6 que recogieron todo y cuando ya tenían todo listo hicieron entrar los camiones es para embarcar e irse. Tenían pasamontañas”, puntualizó el ganadero.