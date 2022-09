El Golfo de Morrosquillo se levanta en contra de un peaje

Confirmó que desde la última semana han visto el alistamiento del terreno para la reubicación del peaje “pero nuestro pedido se centra en que no queremos peaje en nuestro territorio, en ninguna parte nos beneficia. Esta es una afectación muy grande. Hay una tarifa diferencial los fines de semana y aún así eso nos sigue afectando en nuestro comercio. No es posible estar dividido en el mismo territorio. Las excursiones cuando saben que tenemos un peaje no vienen, no tenemos comercio nocturno como antes”.

Henry Valencia, presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos del Golfo de Morrosquillo (Asetur GM), se mostró en desacuerdo con las nuevas disposiciones porque en lo que habían quedado era que instalarían el peaje en Pueblito y no en Palo Blanco.

“Es un absurdo, siempre han cometido arbitrariedades con estas poblaciones. Es algo de mucha gravedad construirle a Tolú un peaje que los divide y a su vez los encierra y de paso tener que pagar”, dijo el líder del sector turístico del Golfo de Morrosquillo.