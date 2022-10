Gobernadores piden un vuelco en la lucha antidrogas

Considera, en lo particular, que “Colombia no tendrá la paz total mientras no se enfrente acertadamente el problema de las drogas ilícitas. El actual modelo de lucha contra las drogas en Colombia fracasó. No aceptar esta verdad es un acto de hipocresía y soberbia que en nada contribuye a enfrentar el fenómeno”, expresó durante la clausura de la más reciente Cumbre de Gobernadores en Morelia, Caquetá.

“Presidente, busquemos un consenso interno que nos comience a llevar por el camino correcto. Busquemos el acuerdo entre los países de esta región del mundo que hemos pagado el precio más alto de este flagelo”.