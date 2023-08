Gobernador de Sucre ratifica su intención de liquidar los hospitales

Dejó sentado que no quiere más cuentos, ni recomendaciones, sino que les cumplan con los dineros que prometieron para sanear los hospitales, si no es así “que se aparten, que no molesten, que nos dejen liquidar y crear un nuevo hospital”, puntualizó el gobernador de Sucre.

Desde el sindicato Anthoc con su seccional Sucre le hicieron saber al gobernador que no están de acuerdo con la liquidación de los hospitales y lo que prefieren es que la Supersalud los vuelva a intervenir.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dijo el pasado 3 de agosto que la fusión por absorción en Sucre no la habían cumplido como ellos la plantearon “dijimos que se respetara a los empleados, que no se podían despedir y fue lo primero que hicieron y contrataron más personal con salarios más altos y eso hay que revisarlo”. Con ocasión a estas aseveraciones es que desde ayer martes la Supersalud inició en los 3 hospitales fusionados (Sincelejo, Corozal y San Marcos) y la ESE de Betulia una auditoría integral.