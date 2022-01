Gobernador de Sucre pide al alcalde de Sincelejo no realizar las corralejas

Agregó Espinosa que desde el 8 de enero estaban esperando el cumplimiento de esos 4 puntos y a la 1:00 de la tarde de este miércoles 19 de enero no habían llegado y la fiesta brava está anunciada para iniciarse a las 3:00 de la tarde.

“A las 9:00 de la noche (del martes 18 de enero) que se levantó la reunión con la Procuraduría todavía la Alcaldía no había expedido el permiso para esas fiestas porque no se habían acopiado algunos requisitos. Estamos a una hora que se inicien la fiesta y no hemos recibo la documentación que es requisito. Vamos a oficiar al alcalde para que si no tiene todos los requisitos se abstenga de llevarlas a cabo”, dijo.

A la 1:30 de la tarde de este miércoles la Alcaldía de Sincelejo no se había pronunciado oficialmente sobre el permiso para la realización de esta fiesta.