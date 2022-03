Gobernación de Sucre insta a exigir carné de vacunación en lugares de ocio

Aunque en algunos municipios de Sucre ya no sea necesario el uso del tapaboca en lugares públicos, las medidas de bioseguridad no deben dejarse de lado porque el coronavirus no se ha ido.

En razón a ello la Gobernación de Sucre a través de la Secretaría de Salud Departamental le pidió a los alcaldes de los 26 municipios la colaboración para que ellos, desde sus competencias, exijan la presentación del carné de vacunación contra la covid-19 en los lugares de ocio.