Cargos a exalcalde de Sincelejo por participación en política en gobierno

Ese pacto, denunció Baracchi, y así reza en el proceso “tenía como contraprestación que el señor Yair Acuña Cardales apoyara a su vez al candidato a la alcaldía de Sincelejo Andrés Gómez Martínez inscrito por el partido de Cambio Radical. Que pese a que el señor Quessep Espinosa, fue elegido por el partido Liberal para el período constitucional 2016-2019, en el discurrir de su mandado, terminó convirtiéndose tras bambalinas por su poder burocrático y contractual, en el elector de Cambio Radical al punto que con su influencia logró la elección de su desconocido primo en política Salim Villamil Quessep, quien ocupaba un cargo de técnico administrativo en la Registraduría Municipal de Corozal y de pronto en campaña relámpago de tres meses, logró una votación de 80.000 votos en las elecciones de marzo de 2018”.

Advirtió en la queja “que el sábado 24 de agosto de 2019, los mentados candidatos celebraron un masivo acto de proselitismo político en el estadio municipal de futbol ‘Arturo Cumplido Sierra’, aprovechando que en esa fecha se celebraba el encuentro futbolístico entre los equipos Once Sucre y Teogol, convocando a la ciudadanía a través de las redes sociales oficiales, así: “No te pierdas este sábado a partir de las dos de la tarde en el estadio Arturo Cumplido Sierra, el encuentro entre Once Sucre VS el Club Teogol. Invita: Andrés Gómez Alcalde- Yair Acuña Gobernador. Vístete con la camiseta de la selección Colombia y acompáñanos para seguir con la transformación de Sincelejo y mejorar el Departamento de Sucre al 100% con el deporte. Entrada gratis”.