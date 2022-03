La Fiscalía pide encarcelar al alcalde de Galeras, Sucre

Lo peor es que no hubo, como en muchos otros casos en el país, estudios de mercados o costos, y por eso la Fiscalía en desarrollo de la investigación detectó sobrecostos.

Los mercados tenían un costo unitario de 85 mil 338 pesos, para la compra inicial de 2 mil, pero lo modificaron estando ya en la plataforma del Secop por la lluvia de críticas por parte de la ciudadanía.

“La Alcaldía alegó que lo que se subió a esa plataforma fue un borrador y no el contrato. Finalmente lo modificó y este pasó de 2 mil mercados a 2.461 por un valor de 69 mil cada uno. Funpader no tuvo dominio en la ejecución del contrato, ni tampoco acreditó la idoneidad y experiencia, que le era exigible para este tipo de contrato. Funpader no tenía la idoneidad para ejecutar ese contrato ni la capacidad financiera”, dijo la Fiscalía.