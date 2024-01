Fiestas del 20 de Enero: candidata del barrio Las Américas cosecha 2 premios

“Me siento muy feliz y contenta de ser merecedora de estos dos premios. Me hacen sentir una mujer afortunada, una mujer sabanera, con mucho folclor y cultura. Me he gozado estas Fiestas del 20 de Enero como nunca. Tuve una comitiva grandísima, un apoyo hermoso de mi barrio y eso muestra que siguen las Festividades, las disfrutan y llevan en alto el folclor de Sincelejo”, dijo Paula Martínez.

En la elección de la Reina de los Ganaderos, el top tres lo conformaron: Paula Martínez, del barrio Las Américas; Paula Gómez, del barrio Los Pioneros, y Vanessa Vergara, representante de El Caribe.

El jurado de los ganaderos lo integraó Gabriel Orozco, Julio Hernández, Joaquín Vergara, Uber Lodoño, Nelson Visbal y empleados de Gogasucre, quienes tuvieron en cuenta la actitud positiva y alegre de las candidatas, pasarela y el desenvolvimiento en el escenario para escoger a su reina.