Más verdades de los falsos positivos de Toluviejo

Ayer, a instancias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), fueron convocadas en un escenario en Sincelejo para escuchar los relatos de Andrés Corrales Narváez, uno de los procesados y quien de manera virtual desde una cárcel donde está, les narró cómo contactó a los muchachos y se los entregó a su vecino Róbinson Eustaquio Barboza Almanza para que este a su vez los diera a los militares que estaban al mano del coronel Luis Fernando Borja Aristizábal.

EL HERALDO conoció que Corrales en su relato dijo haber llevado en un bus hasta Sincelejo a Evin Paternina, el único que era menor de edad y cuyo cuerpo no aparece. Confirmó que pese a que se enteraron que era menor lo asesinaron porque no podía quedar evidencia y que su cuerpo fue sacado de un cementerio, no dijo cuál, porque se enteraron que la Fiscalía lo estaba buscando, pero no sabe ahora dónde está.