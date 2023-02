En Sucre la Policía ha recuperado 26 vehículos este año

El oficial también reportó los resultados logrados en los puntos de prevención vial ubicados sobre los principales corredores de Sucre donde han incautado 32 motocicletas y 36 vehículos por inconsistencias en guarismos de identificación del chasis y/o moto.

Pese a estas acciones también se registra el hurto de un carro y de 18 motos. Ante esto el coronel Pineda recomienda tener presente que el robo es un crimen de oportunidad que puede ser reducido por medio de educación y prevención.

“Por eso es importante no dejar objetos de valor dentro del auto, cerrar las puertas con llave y mantener las ventanas arriba, instalar al auto una alarma audible, considerar agregar un sistema de seguimiento GPS, al conducir, prestar atención al entorno, alternar las rutas diarias, evitar subir personas desconocidas al vehículo, parquear en lugares autorizados, no dejar el vehículo solo en bahías ni en la calle por varias horas, lleve su motocicleta a talleres reconocidos, nunca deje parqueada su motocicleta con el motor encendido, no entregue las llaves de su motocicleta a extraños porque pueden sacar duplicados, deje puesto el seguro de su motocicleta siempre que parquee y antes de salir de su residencia observe que no haya personas sospechosas a su alrededor, entre otros”.