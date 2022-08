Ciudadanos y comerciantes de Sucre reclaman seguridad

Por su parte Octavio Pacheco Paternina, presidente de la Asociación de Comerciantes Unidos de Sucre (Acus) se mostró de acuerdo en que en este departamento la delincuencia actúa impunemente y para ello recordó los crímenes de tres comerciantes y empresarios (el de un joven comerciante de comidas rápidas, del comerciante Zuluaga y de la empresaria Alina Rosa Taboada Olmos).

Denunció que el miércoles se registraron en Sincelejo 10 robos en locales comerciales “y no hay respuesta ni reacción de nada”, al tiempo que se ratificó en que “tenemos el secretario de gobierno más incompetente para el cargo porque ni siquiera se ve. Cuando una persona no brinda garantías que se puede esperar para lo demás. No podemos salir solos porque nos roban, nos atracan”.