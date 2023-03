En Sincelejo promueven una quematón de facturas del impuesto predial

Marta Sierra, habitante del barrio La Vega, denuncia que “para hacerle un cobro tan caro de un año de impuesto le aumentaron en una forma exagerada el avalúo a mi casa cuando no le he realizado ninguna mejora. Sigue siendo la misma. Pasé de pagar menos de 100 mil pesos en otros años a 800 mil pesos, y no tengo con qué pagarlos porque no hay ni para la comida diaria”, dice la mujer que alterna sus labores de ama de casa con las de arreglar uñas.

El relato de esta ciudadana es el mismo de centenares de habitantes de todos los estratos en la capital sucreña, quienes están dispuestos a realizar la gran quematón de facturas del impuesto predial que realizarán próximamente frente a la sede de la Alcaldía de Sincelejo.