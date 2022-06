En Sincelejo incumplieron Ley Seca decretada por elecciones presidenciales

Mario Yeneris, secretario de Gobierno de Sincelejo, le confirmó a este medio que en un almacén de cadena del barrio Boston sí estaban vendiendo licor y que él mismo lo había presenciado y de paso lo constató cuando le preguntó a una de las cajeras y ella le informó que sí estaban vendiendo licor.

Otro morador del barrio Majagual nos confirmó que “el licor que me he bebido desde el domingo en la noche en el patio de mi casa lo he comprado en la Avenida Argelia, sin problemas allí están vendiendo”.

No obstante este medio constató que en los otros almacenes de cadena similares a este que hay en la ciudad no vendieron licor en este puente festivo y así se lo han hecho saber a los compradores con carteles pegados en las estanterías donde está ubicado.

Otra denuncia es sobre la fiesta de cumpleaños de la gestora social de un municipio de los Montes de María, pero que se desarrolla en un centro de eventos de Sincelejo “y cuando uno llega lo reciben con cervezas y aquí hay licor de todas las marcas y hay alcaldes y otras autoridades. Esto aquí es una fiesta normal, como si no ocurriera nada”, narró una de las asistentes que pidió reserva de su identidad para no ser objeto de represalias.