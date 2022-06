La movilidad durante festivo del Sagrado Corazón se redujo en un 10% en Sucre

En esta oportunidad se movilizaron por las vías de paso nacional en Sucre 65 mil vehículos.

Hasta las 6:00 de la tarde de este lunes festivo el denominado plan retorno que contaba con la presencia de uniformados en 9 cuadrantes viales no reportaba novedades ni accidentes, pero sí la imposición de 143 órdenes de comparendos por infracciones como no portar seguro obligatorio, no realizar la revisión técnico mecánica y conducir un vehículo sin haber obtenido licencia de conducción. Además habían inmovilizado 98 vehículos.