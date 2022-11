Lanzan SOS: “En La Mojana todo se lo llevará el agua”: Gobernador de Sucre

Héctor Olimpo, gobernador de Sucre, se mostró preocupado por los desastres que puedan ocasionar los desbordamientos de ríos y ciénagas tras el aumento de sus niveles en los últimos días.

Asimismo, habló sobre la urgente necesidad de ejecutar el proyecto de La Mojana, enfatizando que la región requiere de obras estructurales para evitar que las inundaciones de todos los años siguen ocasionando problemas en las vías, colegios y damnificando a miles de familias.

“La Mojana no puede aceptar más dilaciones. Necesitamos un gesto de solidaridad muy grande para esta región en todas las casas y rincones, necesitamos de la dirigencia, social, política, y debemos exigirle al gobierno nacional que arranque, que no queremos mas estudios y que la Mojana reclama soluciones. En la Mojana todo se lo llevará el agua sino se ejecuta el proyecto estructural”, indicó el mandatario departamental.

“Está lloviendo mucho al interior del país, en 10 o 15 días tendremos esas aguas aquí en la región. Ya comenzaron aumentar los niveles de agua en Sucre - Sucre y por eso comenzaron a aumentar los niveles de agua en varios de los municipios de la región, y no quiero ser apocalíptico, pero vienen días muy difíciles que tenemos que levantar todos la voz y pedirle al Gobierno que tape Cara ’e Gato”, agregó.

Olimpo explicó que en el Gobierno pasado se firmó un Conpes para reforzar los diques del margen izquierdo del rio cauca, construir vertederos y compuertas, del tal manera que el agua no reviente como lo está haciendo hoy, sino que entre de manera regulada a través de varios puntos de conexión.

“Las cosas tenemos que llamarlas por su nombre: no podemos seguir dándole vuelta al tema y no podemos permitir que algunos funcionarios del gobierno sigan omitiendo la responsabilidad con la región y sigan ocultando la responsabilidad del sector minero de la problemática de La Mojana”, dijo Espinosa Oliver.

“Esta región hay que recuperarla para que vuelva la esperanza y la vida, y después de muchos años de estudios, entendimos el problema y está ya la solución, no queremos más papeles, no queremos más revisiones, lo que queremos es que se inicie el proyecto que cuenta con recursos ya asegurados y que están a punto de perderse sino se compromete en diciembre de este año la primera parte del recurso, que lo hagan con quien quieran, como quieran, en las condiciones que quieran, pero que lo hagan y que no dejen que se pierda el dinero después de tantos años de trabajo. Esta región reclama reivindicación para que vuelva la esperanza y la vida”, afirmó el mandatario de los sucreños.

En la actualidad, en Sucre hay más de 80 mil damnificados por la ola invernal.