Empleados del CDI Padre Víctor Guevara, en Sucre, denuncian a su operador

Se refieren a Prosperar Corozal del que aducen que tiene fallas no solo de índole administrativo sino también logístico y operativo que inciden en los niños que atienden dado que no estarían recibiendo, según las quejosas, las raciones de alimentos completos, además no realizan los controles de crecimiento y desarrollo en los tiempos necesarios.

Las dos protestas recientes de las trabajadoras tienen como finalidad llamar la atención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) para que este no continúe validando operadores que no cumplen con los requisitos para prestar buenos servicios a la primera infancia.