El riesgo de buscar el voto en las zonas más apartadas de Montes de María

Los tienen sometidos, no los dejan salir en las noches, les controlan sus movimientos y como si fuera poco asesinan a las personas para sembrar terror. Los líderes del territorio lo han denunciado, la mesa Sucreña por la Paz y la Mesa de Garantías también, pero las autoridades a pesar de las situaciones visibles no le dan toda la credibilidad a la situación, o por lo menos esa es la percepción que la comunidad tiene de eso.

En el más reciente Segundo Diálogo Social de Seguridad y Paz Territorial de los Montes de María la sociedad civil reiteró la difícil situación de orden público que afrontan en estos momentos y que afectaría el libre ejercicio democrático que se avecina.

Le solicitaron a la Defensoría del Pueblo emitir una alerta temprana para esta zona, donde hace 11 meses salió una de inminencia ante los hechos registrados en una vía donde un ciudadano perdió la vida al ser impactado por unos balazos que pegaron en la camioneta que fue emboscada a las 11:00 de la noche: “habría violado la orden de no salir a la calle después de 7:00 de la noche”.

La Misión de Observación Electoral (MOE) presentó el mapa de riesgo de estas elecciones y en él Sucre tiene municipios con riesgo por inseguridad y fraude electoral. Esto lo ratifica José Fredy Aguilera, el coordinador de la MOE en Sucre y quien lideró el jueves la firma del Pacto por la Unidad, la Paz, la Transparencia y el Territorio entre los aspirantes a las curules de paz en Montes de María.

Ese escenario que contó también con la presencia de representantes de organizaciones internacionales sirvió para que los candidatos expusieran las situaciones que afrontan en materia de seguridad. Los han amenazado y han tenido que salir del territorio, es decir, el voto a voto buscado en las casas de las veredas y corregimientos se les hace cada vez más esquivo.

Carlos José Díaz Hernández, uno de los aspirantes a esa curul especial de paz por Montes de María a través de la comunidad Zenú de Galapa, en Ovejas, denunció que por amenazas tuvo que abandonar en la última semana el corregimiento San Rafael, población donde este 13 de marzo habrá una mesa de votación.

Asegura que la situación en la zona es compleja, reina la incertidumbre porque las garantías que debía dar el Estado para cada candidato no se están teniendo y las dinámicas de los grupos irregulares con participación activa en la contienda electoral afecta más el panorama.

“Tanto la autoridad indígena que me avaló para ser candidato como mi persona nos tocó salir del territorio hace más de dos semanas. Él no ha regresado, le están haciendo acompañamiento una organización internacional y otras que están en el territorio y yo también estuve bajo prevención un tiempo, pero los votos no se consiguen encerrados, entonces tuve que salir”, dijo Carlos José Díaz.

Asegura el joven que este debía ser un ejercicio de reparación política en territorios complejos no solo por la seguridad sino también por la conectividad.

San Rafael, la población de donde Carlos es nativo y residente, tiene más de mil habitantes.