El profe William Caldera es el orgullo de la región Caribe ante el mundo

Sus días ya no solo están dedicados a enseñar y aprender, sino también a conceder entrevistas a medios de comunicación y responder llamadas, mensajes y saludos de felicitaciones, incluso de personas que no conocía, pero que al saber de su hazaña se sienten felices, orgullosos de su logro con sabor caribe y se lo han expresado.

Su felicidad es infinita, pues el profe William, que es un hijo de la provincia, de la región Caribe, es el único de Colombia que hace parte de los 50 primeros seleccionados en la octava edición del Global Teacher Prize 2023.

“Esto ha cambiado muchas cosas. Me ha hecho más visible, yo voy por la calle y la gente se me acerca y otros me gritan desde donde están: profe lo felicito, regáleme un millón, sin haber ganado ya me están pidiendo”, narra entre risas este hijo de Sahagún, en el departamento de Córdoba, que encontró en la docencia del inglés su mejor realización y ahora con esta designación lo ratifica.

Le agradece hoy más que nunca a una docente que tuvo en la profesión de arquitectura en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en Cartagena, el haberle reiterado que su vocación realmente estaba en la licenciatura y en especial del inglés, por eso sin vacilar y a pesar de estar adelantado varios semestres se retiró y se fue a Montería a estudiar licenciatura en lenguas modernas, la profesión que le ha dado todas las dichas, y esta de estar entre los mejores 50 maestros del mundo escogido entre más de 7 mil de 130 países es, por ahora, la más grande.