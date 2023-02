El perdón del coronel (r) Núñez no convence a las víctimas

Ese mismo cuestionamiento al perdón que Núñez dice haber tenido de Dios lo hace Luz María Mercado Bertel, la mamá de Carlos Alberto Ibáñez Mercado, quien había sido auxiliar de Policía y llegó al sitio conocido como ‘Cruce de la muerte’ a ver por qué estaban detenidos José Carlos y Jesús David y terminó, al igual que ellos, torturado y asesinado.

“Yo no creo que Dios lo haya perdonado. Yo no lo perdono. No creo en ese perdón que no es de corazón”, anota la madre de familia que se duele no solo por la trágica partida del mayor de sus hijos, sino también por la muerte, por pesar y tristeza, de la perra Princesa, que era de su propiedad.

“Desde que mi hijo se murió ella se puso triste, que no levantaba cabeza. La miró un veterinario y siguió decaída hasta que el 15 de diciembre se nos murió”.

El animal después de la muerte de Carlos Alberto siempre esperó su llegada, “cada vez que veía llegar la moto en la que él trabajaba salía a recibirlo y al ver que no era él se guardaba otra vez metido debajo de una cama”.

Luz María le hace saber a Benjamín Núñez que lo va a odiar toda la vida porque su “mala decisión” acabó su vida, destruyó su hogar y derrumbó los planes.

“Mientras yo viva no lo voy a perdonar. Lo digo y requetedigo, no lo voy a perdonar. ¿Quién perdona a un hombre que le ha quitado la vida a un hijo de uno?”, dice.