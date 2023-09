Denuncian presuntos nexos de candidato a la alcaldía de Tolú con ilegales

Dice igualmente la ciudadana que “los habitantes del municipio de Tolú sentimos miedo de expresar nuestra inclinación política por temor a represalias por parte de este señor y de sus patrocinadores aliados motivo por el cual decido llenarme de fuerza y valentía para poder denunciar sabiendo que mi vida y mi integridad puedan correr peligro y denunciar ante ustedes estos hechos que vienen presentándose desde hace un tiempo en nuestro municipio y que ahora han cobrado más fuerza teniendo en cuenta que el señor Pérez en su deseo de llegar a la alcaldía sin importar el precio que deba pagar ha cometido una serie de conductas delictivas que ustedes como autoridades competentes no pueden dejar pasar por alto y están en la obligación y el deber legal y constitucional de velar por el orden público, la seguridad y la integridad de los toludeños que hoy tenemos miedo de este señor y sus aliados”.

En una de las fotos que acompaña la denuncia muestran al candidato Wilmer Pérez con “el dueño de navegar - club náutico Amaury Barboza Colón que está sindicado de extorsión y enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. Funge como su socio y máximo aportante”. La aludida imagen es reciente y los dos aparecen con gorras de propaganda política y no faltó en un evento público reciente en el que otros candidatos, incluso a la gobernación de Sucre, no se subieron a la tarima junto a él, además los toludeños aseguran que políticos de Sucre se reúnen con Wilmer Pérez en las islas para que no los vean juntos.

En efecto Amaury Barboza Colón fue uno de los 9 capturados que hubo en Tolú en el mes de mayo del presente año por concierto para delinquir con fines de extorsión por presuntos nexos con las AGC, Clan del Golfo, pero que quedaron en libertad porque un juez declaró ilegal sus aprehensiones que fueron a través de allanamientos, nada dijo la justicia en ese momento de si eran o no responsables de ese punible, por lo que siguen vinculados a ese proceso.