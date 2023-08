Defensa del exsenador Álvaro García apeló decisión de la Corte

Además, rechazó la solicitud de compulsa de copias elevada por la defensa a la que de paso le dijo que se abstenga de “realizar peticiones abiertamente impertinentes, repetitivas y carentes de fundamento”.

Y es que el abogado Santiago Aguirre Ossa le solicitó al máximo estamento de la justicia en el país que para desvirtuar la versión ofrecida por Jairo Antonio Castillo Peralta, alias ‘Pitirry’, en lo que atañe a la reunión efectuada en la finca Las Canarias, practique los testimonios de Édward Cobos Téllez, Salvatore Mancuso, Humberto Vergara Támara y Gustavo Vergara Arrázola.

Dice la defensa que “una vez fue practicado en juicio el testimonio de Castillo Peralta se evidenció que la reunión a la que dicho testigo afirma haber asistido no corresponde a la que se produjo con el propósito de organizar y estructurar el grupo paramilitar que a partir de 1997 operaría en el departamento de Sucre. Esto demostraría que su prohijado no asistió a la reunión efectuada en la finca referida y que no fue fundador de las AUC”.