Corte Suprema ratifica fallo condenatorio contra fiscal en Sucre

La investigación contra la fiscal Yeine Lin Hernández Arrieta la inició la Fiscalía Delegada ante el Tribunal en Sucre con base en una información que recibió el ente investigador-acusador de parte de una fuente no formal, en medio magnético, y que “contenía una conversación del 7 de septiembre del año 2016 entre una mujer y un hombre, en la cual se alude a que al individuo, quien resultó ser Manuel del Cristo Cadrazco Salcedo (Ex alcalde del municipio de San Benito Abad) le era exigida a través de tres o cuatro personas, una suma de dinero (inicialmente 100 millones de pesos, luego 80 y después 60) supuestamente para Faride Sáenz Sierra, Subdirectora Seccional de Fiscalía de Sincelejo, a fin de que no le fuera imputada la comisión del delito de enriquecimiento ilícito por parte de la Fiscalía 22 Delegada ante los jueces penales del circuito de la misma ciudad y no se le privara de la libertad. Se estableció que la mujer era Yeine Lin Hernández Arrieta, Fiscal 17 de Infancia y Adolescencia de Sincelejo”.