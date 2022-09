En Chochó piden que no haya privilegios para el teniente coronel Núñez

Jéssica Sierra, hermana de Jesús David Díaz Monterroza, aseguró que “ya era hora” de que el excomandante operativo de la Policía en Sucre asumiera su responsabilidad. “Siendo servidor público, siendo policía, conociendo los deberes que tenía, sabiendo que es Dios y Patria, ¿por qué no pensó en eso?.Eso es lo que yo quiero que él explique, ¿por qué los asesinó sin ninguna justificación”, explicó la hermana, quien pidió a las autoridades que apliquen una pena justa al exuniformado y que no haya beneficios por el hecho de que se haya entregado.

“Es un ciclo que no se va a cerrar nunca porque el daño que él ocasionó en mi familia y en este pueblo fue muy grande. Para mí ha sido algo inexplicable la actitud de él. Tengo tantos sentimientos encontrados. El hecho de que él se haya entregado y quiera asumir su responsabilidad no es suficiente porque eso no me va a devolver la vida de mi hermano”, concluyó.