Líderes de la Mojana afirman desconocer sobre extorsiones en la zona

Otro que está en Cara e’gato sostuvo que “hemos trabajado de día y noche aquí 24/7 y no hemos tenido problemas con nadie. Aquí nadie ha venido a pedir ni exigir nada. Hemos trabajado con nuestros recursos y con maquinaria contratada que se ha movido para donde se ha necesitado”.

Un tercer líder y agricultor de la Mojana fue más allá de esto y aseguró que las expresiones del director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo “no son reales, eso lo dicen para justificar las demoras que hay en las obras que anunciaron y que no han empezado y de las que ahora vienen a decirnos que nos van a cerrar Cara e’ gato en un año y eso no se justifica que teniendo ahora más dinero eso demore más. No hay justificación para eso y por eso dicen las mentiras. Ya lo desmentimos en una reunión en Ayapel. Y no estamos dispuestos a esperar un año más para cerrar ese boquete y por eso les vamos a hacer el paro”, puntualizó el ciudadano a quien al igual que los otros dos les reservamos su identidad porque así lo han pedido por seguridad.

Quisimos conocer el pronunciamiento de alcaldes de esta zona, pero no respondieron mensajes ni llamadas.