El bloqueo en la Transversal del Caribe demoró 10 horas

La Transversal del Caribe o Ruta al Mar se ha convertido a su paso por el municipio de San Onofre (Sucre) en el sitio preferido para las comunidades hacerse sentir ante las administraciones que, según estas, les prometen en campañas y cuando se posesionan olvidan esos compromisos.

En el último mes ese tramo vial que une a los departamentos de Sucre y Bolívar se ha visto paralizado con la realización de cuatro protestas. En tres de ellas las comunidades exigieron mejoras en sus vías y en la otra agua potable.

La más reciente de esas vías de hecho se cumplió este martes 22 de noviembre entre las 6:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Protestaron los habitantes del barrio El Porvenir, en la zona urbana, y los del corregimiento Sabanas de Mucacal.

La protesta no pudo ser contenida desde la noche del lunes con el pedido que les hizo el alcalde Jesús Julio Terán de no hacerla porque ya está en licitación el proyecto de contratación para pavimentar dos calles en El Porvenir, y a los de Sabanas de Mucacal les dijo que la maquinaria llegaría en la mañana de este martes.

En efecto la maquinaria hizo su arribo a las 4:00 de la tarde y solo así despejaron la vía en la que hubo ramas atravesadas y llantas quemadas.

Los camioneros que en un 95 % utilizan esta vía se mostraron inconformes con esta situación que les genera pérdidas.

“Yo he caído este mes en tres protestas en esta misma vía y los gobiernos de acá parece que no existen o no le prestan atención a sus habitantes porque siempre están haciendo tomas de la vía para que los escuchen y nosotros somos perjudicados, al igual que las economías de otros”, dijo un transportador.