Caso Chochó: paso a paso de un triple crimen cometido en un platón

“Una unidad de infancia y adolescencia adscrita al departamento de policía de Sucre solicita apoyo de un vehículo porque tenía unas personas sospechosas en el sector de La Garita sobre la vía nueva y necesitaban ser trasladadas a un centro asistencial. Motivo por el cual me desplazo de manera inmediata del lugar donde me encontraba hasta el sitio reportado para brindar el apoyo correspondiente”, contó la uniformada.

En ese punto estaban detenidos Jesús David Díaz Monterroza, quien se movilizaba junto a su hermana, Cindy Sierra, y José Carlos Arévalo. Posteriormente, Carlos Ibañez – que pasaba por la zona- también fue aprehendido por unos uniformados.

“Estando ahí en el cruce, los policías nos bajan de la moto a los tres y a ellos les empiezan a apuntar. Les dicen que se tiren al suelo boca abajo. Yo preguntaba que por qué lo hacían, que necesitábamos llegar al hospital para que atendieran a mi hermano, pero ellos no me escuchaban. Los policías empezaron a enfurecerse y a patearlos a los tres. Los policías ven mi desesperación, me empujan y me alejan de ahí, pero a lo lejos yo veía que los seguían golpeando.”, explicó la hermana del joven.

Cabe recordar que Díaz Monterroza ya había sido herido por un uniformado minutos antes cuando se encontraba practicando stunt (acrobacias en motocicleta) y, según sus familiares, iba rumbo a un centro asistencial.

“Al llegar al sitio, suben de manera inmediata tres sujetos heridos al plantón de la camioneta en que me desplazaba junto a unos policiales que se encontraban de igual manera en el sitio, dirigiéndome a la clínica María Reina de Sincelejo, la cual era el centro asistencial más cercano, para que le prestaran asistencia médica”, aseguró Buriticá, quien no dio mayores detalles en sus primeros informes sobre lo sucedido en la parte posterior del vehículo.