Piden no revocar medida de aseguramiento del conductor del coronel Núñez

El uniformado, privado de la libertad en el pabellón para funcionarios públicos de la cárcel La Picota, en Bogotá, es uno de los procesados por los hechos ocurridos el 25 de julio del año en curso en los que perdieron la vida José Carlos Arévalo Contreras, Jesús David Díaz Monterroza y Carlos Alberto Ibáñez Mercado, que habitaban el corregimiento de Chochó, en Sincelejo.

Los abogados Didier Pizza Gerena y Javier Baquero, que representan a las familias de los asesinados se oponen a que le otorguen la libertad a este patrullero que era el conductor del teniente coronel (r) Benjamín Darío Núñez Jaramillo, señalado de haberles disparado a los muchachos con el arma de dotación, porque “los hechos que dieron origen a la imposición de esa medida no han desaparecido” y porque además este “encubrió todo lo ocurrido”. No dijo nada a pesar de saber plenamente la ilicitud de las acciones cometidas por su jefe inmediato, de quien si bien no lo convocó a él a una reunión posterior a los homicidios para “planear lo ocurrido”, bien pudo conversar con este en la camioneta que le conducía.